رئيس جامعة المنيا يتابع الاختبار الإلكترونى التجريبى لطلاب كلية الصيدلة

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، لليوم الثاني علي التوالي أعمال الاختبار الإلكتروني التجريبي لكليات القطاع الطبي، بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا، والتي يؤديها اليوم طلاب كلية الصيدلة بمادة الكيمياء العضوية الصيدلية بالبرنامج العام، والاختبار التجريبي لطلاب البرنامج الإكلينيكي الجديد، بمادة النباتات الطبية، حيث قام خلال الجولة بالتأكد بجودة الأداء بالمنظومة خلال أداء الطلاب الامتحان الإلكتروني التجريبي، والوقوف على أية مشكلات تواجههم خلال تسجيل كود الطالب واسم المستخدم، لتلافيها وحلها.

رافق خلال الزيارة الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير عبد المالك مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفي خليل نائب مدير المركز، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن مركز الاختبارات الإلكترونية هو نقلة نوعية للعملية التعليمية بجامعة المنيا، في إطار التطور النوعي للدولة المصرية نحو التحول الرقمي في التعليم والتعلم، من حيث ميكنة أعمال الاختبارات والتقييم لتوفير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحاً أن المركز تم تنفيذه علي مرحلتين تشمل الأسبقية الأولي بتجهيز ستة قاعات بالدور الأول بالمركز بسعة 1081 جهاز لاستقبال طلاب القطاع الطبي، ثم الأسبقية الثانية تشمل 11 قاعة بطاقة استيعابية 4600 جهاز، لباقي الكليات، وتم تجهيز البنية التحتية للمنظومة من الخوادم للشبكات وربطها بالشبكة الموحدة للجامعات، وتم تكييف القاعات بالكامل وتوفير مصادر الكهرباء والإضاءات علي أحدث الطرز، وتوفير كافة وسائل الأمان، المنظمة لحركة الدخول والخروج للطلاب للمركز، والتي تم إنجازها بالكامل بالتعاون والتناغم بين كافة القطاعات الفنية والإدارية العاملة بالجامعة.

وأضاف د. “عبد النبي" أنه تم انتهاء أعضاء هيئة التدريس من إعداد مستودعات الأسئلة لكل مقرر وتحويلها إلى بنوك للأسئلة ورفعها بالمنظومة الإلكترونية، وتحميل كافة المخرجات التعليمية بأحدث الطرق العالمية، ويقوم النظام باختيار الأسئلة عشوائياً لكل طالب علي حده بنفس الامتحان.