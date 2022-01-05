"تموين الأقصر" تستقبل طلبات الحصول على مشروع جمعيتى.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، لاستقبال طلبات الحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة، وذلك بدءاً من يوم السبت 8 يناير الجارى، وذلك مع تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه إدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات باستقبال كل من تقدم سابقاً بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه مسجل بقاعدة البيانات.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن من يريد التقدم عليه بالتوجه إلى ديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة اعتبارا من يوم السبت الموافق 8-1-2022 ومعه حافظة مستندات وبها صورة الأوراق والمستندات الآتية: - (صورة بطاقة الرقم القومي - صورة شهادة المؤهل الدراسي - صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - برنت بموقف التأمينات - التوقيع على إقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بمقر المديرية)، على أن تبدأ فترة تسليم حافظة المستندات بمديريات التموين طوال شهر يناير حتي يوم 31/1/2022، علماً بأن سيتم مراجعة هذه الأوراق لبيان مدي استيفاء المتقدم للشروط من عدمه، ولا يتم تأجير أية محال خلال هذه الفترة، وبعد مراجعة الأوراق سيتم إعداد كشوف باسماء المستوفين للشروط والخاصة بالمتقدم تمهيدا لإصدار قرار إجراء المعاينة المبدئية.