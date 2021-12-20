تموين الأقصر تحرر 4 محاضر لمخابز وتضبط كمية دواجن ومنتجاتها منتهية الصلاحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة تموينية تفتيشية بناحية بندر الأقصر، بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية قبل طرحها بالاسواق حفاظاً على صحة المواطنين.

وأسفرت جهود تلك الحملة فى مجال المخابز البلدية عن تحرير محضر توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية الخاصة بالمخبز، وعدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة، وفى مجال الأسواق تم ضبط عدد 95 كيلو جرام دواجن ومنتجاتها منتهية الصلاحية وأخرى مدون عليها بيانات تخص الإنتاج والانتهاء بحبر قابل للازالة وسهل المحو، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمى بناءاً على تقرير فنى بيطري، وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة المختصة.

وفى نفس السياق وجه رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ضربة جديدة لمصانع بير السلم غير المرخصة والتي تعد ذات خطورة داهمة، حيث نجحت حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى ضبط مصنع لصناعة الأحذية والكوتشى غير مرخص، وتم التحفظ على جزء من الخامات ومستلزمات الانتاج والمنتج النهائي والكائن بمدينة الأقصر.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه خرجت حملة لمراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والمصانع الغير مرخصة، والتأكد من جودة ومواصفات المنتجات، وتم تشكيل حملة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وشريف سعد ومحمد عبد الرحيم وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، موضحاً أنه أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع احذية وكوتشي والتحفظ على كمية قدرها 350 كيلو مواد خام حبيبات مادة مجهولة بلاستيكية المظهر، وعدد 100 كوتشى وحذاء منتج مجهول المصدر، وعدد 130 فرش كوتشى مجهول المصدر، وعدد 100 كرتونة فارغة للتعبئة، وتحرر محضر برقم 21800 جنح ضد "م.س.ح"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.



تموين الأقصر تحرر 4 محاضر للمخابز



تموين الأقصر تضبط 95 كيلو جرام دواجن ومنتجاتها منتهية الصلاحية