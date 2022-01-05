اليوم السابع
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"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:38 م
"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لجنة التضامن بمجلس النواب -أرشيفية
كتب كامل كامل

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وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لرعاية الأشخاص ذوى الهمم.
 
وعقدت اللجنة اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من كلاً من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
وفى بداية الاجتماع هنأ عبد القصبي جموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا إن ميلاد الأنبياء رحمة للإنسانية.
 
جدير بالذكر أن الاجتماع كان بحضور ممثلى وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة التضامن

مجلس النواب

قادرون باختلاف

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