تسجيل أول حالتى وفاة بمتحور "أوميكرون" بالنمسا والحكومة تبحث تشديد الإجراءات

وقال هانز بيتر دوسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الحالتين هما لاثنين من طاقم التمريض في دار لرعاية المسنين في الولاية وهما من غير الملقحين.

وأشار الحاكم الى أن الولاية ستشهد تشديد إجراءات مكافحة كورونا وتكثيف توزيع اللقاحات وإجراء الاختبارات الطبية لمنع انتشار العدوى .. موضحا أن الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا يتم حمايتهم بشكل كامل من الذهاب إلى المستشفى.

وأكد وجود إقبال كبير حاليا على أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح .. مشيرا إلى أن شخصا من بين كل شخصين فى ولاية بورجنلاند تلقى بالفعل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

على صعيد متصل، تجتمع الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر غدا الخميس لبحث سبل الحد من انتشار متحور "اوميكرون" في البلاد وسط توقعات بالعودة إلى الإجراءات المشددة للسيطرة على الإصابات المرتفعة.