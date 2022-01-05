ترامب يلغى مؤتمرا صحفيا بمناسبة ذكرى اقتحام مبنى الكابيتول فى واشنطن

وكالات الأنباء

أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرّراً أن يعقده الخميس المقبل فى فلوريدا، بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول فى واشنطن.

وقال ترامب في بيان حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية"، إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحفى "فى ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة"، اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونجرس، ووسائل الإعلام .

ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في فلوريدا جنوب شرقي البلاد.

وشدد ترامب على أنّه سيلقي بدلا من ذلك، خطاباً خلال تجمّع في ولاية أريزونا في 15 يناير.