تجديد حبس عاطل لحيازته 16 كيلو حشيش لترويجها فى الإسكندرية 15 يوما

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام بقصد الاتجار بها علي عملائه، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بمسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وسيارة "ملاكى"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.