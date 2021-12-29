ضبط حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه وتماثيل و3 قضايا مصنفات

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الأسكندرية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية بالأسكندرية – مركز شرطة بلبيس بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالأسكندرية ، وبحوزتهم (عدد 280 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام – مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة).. كما أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) ، حال إستقلاله سيارة بالقرب من محل إقامته وبحوزته ( عدد 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى)، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,000,000) ثلاثة مليون جنيه تقريباً

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. حال تواجدهم بقطعة أرض زراعية ملك أحدهم ، وبحوزتهم (مجموعة من التماثيل والقطع مختلفة الأحجام والأشكال) عليها بعض النقوش الفرعونية "يشبه فى أثريتها" ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (3900 نسخة من ملازم تعليمية خاصة بطلاب إحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى عدد 4150 من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها ، وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، فتم حبس المتهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية الخاصة بطلاب إحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى عدد 2900 من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة خاصة بطلاب إحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها ، وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى فتم حبس المتهم.