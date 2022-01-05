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بعد وفاة صاحب المعاش.. كيف تحصل على مصاريف نفقات الجنازة؟ إنفوجراف

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:00 م
بعد وفاة صاحب المعاش.. كيف تحصل على مصاريف نفقات الجنازة؟ إنفوجراف مصاريف الجنازة لصاحب المعاش
كتب مدحت وهبة

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عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات الجنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب الآتى ‌الأرمل أو الأرملة، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، ​ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

 
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الإجراءات:
توجه لمكتب المعاش الخاص
تقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة 
 
يرفق بالطلب المستندات الآتية:
 
صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.
النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة

 


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