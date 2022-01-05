انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية قرب شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جثة شاب لقى مصرعه غرقا بالعقد الثالث بترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب لقى مصرعه بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب بالعقد الثالث من العمر، مقيم بمنطقة بهتيم، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث من خلال فحص علاقات المجني عليه، وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، لمعرفة ما إذا كان الحادث جنائيًّا من عدمه.