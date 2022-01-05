اللجنة الهندسية تقرر إزالة دورين بعقار المنصورة المائل وترميم 3 منازل مجاورة

الدقهلية شريف الديب

قررت اللجنة الهندسية المشكلة من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لفحص العقار المائل بشارع 10 بحي شرق المنصورة، بعد ظهور تصدعات وشروخ بالعقار وثلاثة عقارات مجاورة، بأن يتم إزالة دورين من العقار المكون من سبعة طوابق لتخفيف الحمل على باقي العقار والأرضية، وإزالة إحدى العشش المبنية اعلي أحد المنازل المجاورة للعقار، وترميم باقي المنازل الموجودة والمحيطة بالعقار والتى قد تم إخلاؤها من قبل.

يذكر أن قد قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الإخلاء الإدارى لجميع سكان العقار الكائن بشارع الكرنك خلف أبراج العلا سيتي خلف السجن العمومي، والذي حدث به ميول وانفصل عن العقارات المجاورة.

وقد أمر "مختار" بتشكيل لجنة مشتركة من الشئون الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط، ولجنة من كلية الهندسة، لمعاينة العقار والعقارات المجاورة، وبالفعل قامت لجنة الشئون الهندسية والمنشآت بمعاينة العقارات الأربعة شملت العقار المائل والعقارات الثلاثة المجاورة له.

وبناء علي التقرير المبدئي للجنة قرر "مختار" الإخلاء المؤقت لجميع قاطنى العقارات الاربعه أشخاص دون منقولات، وتم فرض كردون امنى حول العقارات الاربعه، كما تم قطع جميع المرافق عن العقارات المشار إليها لحين وضع تقرير نهائي من اللجنه المشكله من كلية الهندسه بشأن كل عقار على حدة، كما قرر " مختار" صرف اعانة عاجلة بمقدار 2000 جنيه لكل أسرة، وذلك بعدد 26 أسرة تم إخلائها.