إخلاء 4 عقارات بالمنصورة من السكان بعد ظهور تصدعات.. لايف

الدقهليه شريف الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من موقع العقار المائل بالمنصورة ، بعد إخلاء أربعة عقارات نتيجة ظهور تصدعات وشروخ بالبرج ، وقد حدثت حالة من الهلع والفزع ، وقد أخلت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، عقارا مكونا من سبعة طوابق بعد حدوث تصدعات فى العقار، نتيجة بناء عدد من المساكن بالقرب منه.

وقد قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الإخلاء الإدارى لجميع سكان العقار الكائن بشارع الكرنك خلف أبراج العلا سيتى خلف السجن العمومى، والذى حدث به ميول وانفصل عن العقارات المجاورة، وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية اللواء سمير صدقى رئيس حى شرق المنصورة، بمرافقة اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، فى الانتقال على الفور إلى مكان العقار المذكور لمتابعة الموقف على الطبيعة.

وقد أمر "مختار" بتشكيل لجنة مشتركة من الشئون الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة وبالفعل قامت لجنة الشئون الهندسية والمنشآت بمعاينة العقارات الأربعة شملت العقار المائل والعقارات الثلاثة المجاورة له.



وبناء على التقرير المبدئى للجنة قرر " مختار" الإخلاء المؤقت لجميع قاطنى العقارات الأربعة أشخاص دون منقولات وتم فرض كردون أمنى حول العقارات الأربعة كما تم قطع جميع المرافق عن العقارات المشار إليها لحين وضع تقرير نهائى من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بشأن كل عقار على حده.



كما قرر " مختار" صرف إعانة عاجلة بمقدار 2000 جنيه لكل أسرة وذلك بعدد 26 أسرة تم إخلاؤها حيث حضر بموقع العقار نواب رئيس المركز ومسئولى التنظيم والإدارة الهندسية بحى شرق المنصورة ومأمور قسم شرطة المنصورة ومسئولى الدفاع المدنى ومفتش المباحث بالدقهلية.



