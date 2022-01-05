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الصحة تكشف 5 خدمات هامة للمرضى غير القادرين.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:58 ص
الصحة تكشف 5 خدمات هامة للمرضى غير القادرين.. اعرف التفاصيل الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأوراق المطلوبة للاستفادة بخدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وقالت الوزارة، إن هذه الأوراق تشمل بطاقة الرقم القومي فقط، عند التوجه للمراكز والوحدات الصحية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية التى تقم لغير القادرين تتضمن الكشف وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوى وعلاج الاورام وزراعة الأعضاء.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

 


الصحة

غير القادرين

كورونا

الاورام

الكشف الطبي

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