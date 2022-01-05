الدولية للهجرة تؤكد دعمها واستجابتها الفورية للاجئى الروهينجا فى بنجلاديش

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت الوكالة الأممية، في تغريدة على "تويتر"، إن أحدا لم يصب من جراء الحريق الذي اندلع حديثاً في المركز الصحي، الواقع داخل المخيم الشاسع، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية، تعمل على مدار الساعة، لإنقاذ المستشفى واستعادة بعض الحياة الطبيعية إلى المخيم، فضلا عن تقييم الضرر ومساعدة المحتاجين.



وأشارت الوكالة الأممية إلى أنه في وقت سابق، هرعت الفرق التابعة لمنظمة الدولية للهجرة ومتطوعو وحدة إدارة الكوارث وخدمات الاستجابة التابعة لحكومة بنجلاديش إلى المركز وسعوا بجد لإخماد الحريق ومساعدة المحتاجين، وتعمل فرق المنظمة الدولية للهجرة أيضا على زيادة الوعي بين اللاجئين حول ما يجب القيام به في حالة نشوب حريق مفاجئ في المخيمات.



ذكرت الوكالة الأممية أن خطة الاستجابة المشتركة لعام 2021 بشأن الأزمة الإنسانية للروهينجا، تستهدف ما يقرب من 1.4 مليون شخص محتاج. وتسعى الخطة البالغة 943 مليون دولار إلى تلبية احتياجات 884 ألف لاجئ من الروهينجا و472 ألفا من المجتمعات المضيفة في كوكس بازار في بنجلاديش.



يُشار إلى أن مخيم "كوكس بازار" في بنجلاديش، يستضيف الملايين من لاجئي الروهينجا الذين فروا من العنف في ميانمار، في موجات متتالية من النزوح منذ أوائل التسعينيات.