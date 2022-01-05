اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 02:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: أسئلة امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية مختلفة من محافظة لأخرى

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:00 ص
التعليم: أسئلة امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية مختلفة من محافظة لأخرى طلاب المدارس ـ أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية مختلفة من محافظة لأخرى، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد على مستوى المديرية التعليمية وفق الجدول الذى يتم اعتماده من المحافظ المختص.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة يتم وضعها من خلال المديريات التعليمية من خلال مواصفة امتحانية تم وضعها من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومن ثم كل مديرية تضع جدول الامتحان والأسئلة وتنظم أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من 15 يناير الحالى، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام، مشيرة إلى أنه تم السماح للطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية سواء كاملة أو قسط واحد بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، بعد متابعة تسديد الرسوم بمكاتب البريد على أن يلتزم الطالب بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
 
وتابعت الوزارة أنه تم التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فورى لبدء تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة، موضحة أنه تم انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة لتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.
 


التربية والتعليم

الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية

اسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق تحرير استمارات الشهادة الإعدادية الأزهرية 30 ديسمبر إلكترونيا ويدويا.. تحرر بمعرفة مدرسى الخط العربى واللغة العربية.. يحظر على العاملين من إداريين وعمال التقدم للاشتراك بأعمال الكنترولات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:00 ص

"التعليم" تعلن ضوابط امتحانات نصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.. عدم الحصول على اللقاح لن يمنع الطلاب من الامتحان وتطبيق الإجراءات الاحترازية.. ودرجات الترمين لـ3 إعدادى تحسب ضمن المجموع الكلى للطالب

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 ص

"التعليم" تحدد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:00 ص

التعليم تؤكد أحقية من سدد المصروفات كاملة أو جزء منها فى دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الوزارة: رسوم الاختبارات للشهادة الإعدادية 158 جنيها.. و210 جنيهات للثانوية العامة للمرة الأولى والثانية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة