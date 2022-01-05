اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التحالف العربى ينفذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية حوثية فى صنعاء

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:35 ص
التحالف العربى ينفذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية حوثية فى صنعاء التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء تابعة لعناصر الحوثى.
 
وطالب التحالف -وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مضيفًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
 
ويأتي هذا التطور بعد إعلان قوات التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية نحو الأراضي السعودية.. وذكر التحالف أن الطائرة المسيّرة أطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين.

التحالف العربى

الحوثيين

اليمن

الحرب فى اليمن

اخبار اليمن

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