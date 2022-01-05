الأغذية العالمى يدعم الشركات الناشئة فى رواندا بـ300 ألف دولار

كتبت : هند المغربي

أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) بدعم من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (BHA) ووزارة الخارجية الدنماركية، مبادرة في رواندا لتعزيز الحلول المدفوعة محليًا لمواجهة تحديات النظم الغذائية وستقدم المبادرة دعمًا فنيًا وإجمالي 300 ألف دولار أمريكي كدعم مالي.

ووفق بيان الأغذية العالمى المبادرة هي الأولى من نوعها لدعم الشركات الرواندية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والتعاونيات لتوسيع نطاق حلولها، والمساهمة في الاقتصاد مع معالجة الفجوات المختلفة في نظام الغذاء. تم فتح باب تقديم الطلبات في 05 يناير 2022 وينتهي في 04 فبراير 2022.

وأشار بيان المنظمة الأممية إلى أنه يسعى البرنامج إلى حلول مبتكرة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجالات مثل القدرة على الصمود أمام الصدمات والتوتر، والوصول إلى أغذية آمنة ومغذية، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي، وتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والنهوض بالأمن الغذائي للجميع. وستتاح للمشاريع المختارة الفرصة لتلقي تمويل منحة تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى دعم تسريع لمدة 6 أشهر، بما في ذلك الاتصالات بالخبراء والموجهين والشركاء، وغير ذلك من الدعم المخصص لمعالجة الفجوات التجارية