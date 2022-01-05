إيداع المتهم بقتل زوجته ببنها مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لبيان سلامة قواه العقلية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، رئيس المحكمة بإيداع "أحمد ح م"، 32 سنة، محاسب وسائق لسيارة ملاكى، والمتهم بقتل زوجته ببنها، بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمدة 45 يوما، وتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الطب النفسى والعصبى لفحص حالته وبيان مدى مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، وبيان ما إذا كانت قد سبق إصابته بثمة أمراض عقلية أو عصبية من عدمه، على أن تورد اللجنة تقريرها قبل الجلسة المحددة بأسوبع، وحددت جلسة 3 أبريل المقبل لنظر الدعوة.

وكان دفاع المتهم، قد دفع بأن المتهم سبق إصابته بحالة نفسية وعصبية وعقلية وسبق إيداعه بالمستشفى بعد مرضه، أنه غير مسؤول عن أفعاله، فكان قرار المحكمة إيداعه بمستشفى الصحة النفسية لبيان حالته النفسية والعصبية أثناء ارتكابه الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من ضبط زوج قتل زوجته بمنطقة مساكن طابا دائرة قسم أول بنها، لخلافات زوجيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.