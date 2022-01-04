إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى اللانش ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شخصان، مساء اليوم الثلاثاء، نتيحة حادث انقلاب سيارة من كوبرى اللنش أعلى الطريق الدائرى بمحافظة بورسعيد، حيث تلقي الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إخطارا من مستشفي الزهور يفيد بوصول مصابين اثنين نتيجه انقلاب سيارة، وهم محمدعبد النبي محمد الفخراني 59 سنة، وحسن أحمد السيد عبد القادر 50 سنة من مركز بسيون محافظة الغربية.

وعلى الفور أمر الدكتور مصطفى شعبان الفرق الطبية بعمل الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، واللذان تبين بعد فحصهما إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووجه اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.