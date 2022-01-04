اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى اللانش ببورسعيد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:05 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى اللانش ببورسعيد حادث -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان، مساء اليوم الثلاثاء، نتيحة حادث انقلاب سيارة من كوبرى اللنش أعلى الطريق الدائرى بمحافظة بورسعيد، حيث تلقي الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إخطارا من مستشفي الزهور يفيد بوصول مصابين اثنين نتيجه انقلاب سيارة، وهم محمدعبد النبي محمد الفخراني 59 سنة، وحسن أحمد السيد عبد القادر 50 سنة من مركز بسيون محافظة الغربية.
 
وعلى الفور أمر الدكتور مصطفى شعبان الفرق الطبية بعمل الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، واللذان تبين بعد فحصهما إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووجه اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مديرية أمن بورسعيد

الصحة

التأمين الصحي الشامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة