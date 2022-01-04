اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:40 م
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية روسيا والهند يبحثان سير التعاون التقنى والصحى بين البلدين

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:44 م
وزيرا خارجية روسيا والهند يبحثان سير التعاون التقنى والصحى بين البلدين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بحثا سير التعاون التقني والصحي بين البلدين، وقضايا دولية وإقليمية تهم موسكو ونيودلهي.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال المحادثة ركز الجانبان على سير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الروسية الهندية في نيودلهي ديسمبر 2021 في المجالات التقنية والرعاية الصحية.

وأضافت: "اتفق الوزيران على توسيع التعاون في الشؤون الإقليمية والدولية على حلبات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتابعت: جرى تبادل وجهات النظر حول التحضير للاتصالات رفيعة المستوى المقبلة واجتماع اللجنة الحكومية الروسية الهندية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، واجتماعات وزارتي الخارجية في البلدين.

 

روسيا

الهند

لافروف

روسيا والهند

سوبرامانيام جايشانكار

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