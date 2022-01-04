وزيرا خارجية روسيا والهند يبحثان سير التعاون التقنى والصحى بين البلدين

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بحثا سير التعاون التقني والصحي بين البلدين، وقضايا دولية وإقليمية تهم موسكو ونيودلهي.

وأضافت: "اتفق الوزيران على توسيع التعاون في الشؤون الإقليمية والدولية على حلبات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتابعت: جرى تبادل وجهات النظر حول التحضير للاتصالات رفيعة المستوى المقبلة واجتماع اللجنة الحكومية الروسية الهندية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، واجتماعات وزارتي الخارجية في البلدين.