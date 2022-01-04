اليوم السابع
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محافظ المنوفية: لأول مرة إقامة جراجات ذكية متعددة الطوابق بشبين الكوم

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:38 م
محافظ المنوفية: لأول مرة إقامة جراجات ذكية متعددة الطوابق بشبين الكوم جراج
المنوفية - محمد فتحى

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كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن أن المحافظة بصدد إقامة جراجات ذكية بنطاق العاصمة شبين الكوم، بهدف القضاء على التكدس المرورى خاصة فى المناطق الحيوية والخدمية، جاء ذلك خلال استقباله وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى وإحدى الشركات الرائدة فى مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية، وبحضور نائبه محمد موسى والمستشار الهندسي للمحافظة.

أكد محافظ المنوفية دراسة إقامة هذه الجراجات الذكية بالقرب من المناطق الخدمية والحيوية، مضيفاً أن محافظة المنوفية تعد من أولى المحافظات التى سيجرى تنفيذ هذا المشروع بها لتحقيق الانسياب المرورى بشوارع العاصمة، ووجه المحافظ المستشار الهندسى باصطحاب وفد الهيئة والشركة لمعاينة عدد من المواقع على الطبيعة بنطاق شبين الكوم وإعداد الدراسة اللازمة للبدء فى التنفيذ لتقديم خدمات مميزة للمواطن المنوفى.

وخلال اللقاء جرى استعراض مجموعة من نماذج الجراجات الذكية لاختيار النماذج المناسبة التي سيجرى تنفيذها، مؤكداً دعمه الكامل لتطبيق تلك المشروع على أرض المنوفية، والذي بدوره سيساهم في التخفيف من الزحام المرورى.

يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية وما يقوم به من مجهودات مضنية وسعيه الدؤوب فى إيجاد أفكار وطرح حلول مبتكرة جادة للتنفيذ لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لأهالى المنوفية بشتى القطاعات الخدمية.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والمتميز للإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات لما يمتلكه الإنتاج الحربى من خبرات تكنولوجية وكوادر بشرية على أفضل المستويات.


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