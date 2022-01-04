اليوم السابع
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محافظ المنوفية: مستمرون فى تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة التعليمية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:53 م
محافظ المنوفية: مستمرون فى تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة التعليمية جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى

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استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد، وذلك بعد صدور قرار تعيين لها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

رحب المحافظ بوكيل وزارة التربية والتعليم الجديد وقدم لها التهنئة بتوليها مهام منصبها الجديد، مشيراً إلى أهمية إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال امتحانات نصف العام وذلك من خلال تكثيف الأعمال والجهود وتذليل العقبات لتوفير مناخ مناسب للطلاب، مؤكداً على أهمية إستكمال المسيرة وبذل كافة الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب .

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع خطط مستقبلية للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكداً على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الدائم لتحقيق أفضل مناخ تعليمى لأبنائنا الدارسين والارتقاء بقطاع التعليم بالمنوفية بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التى تشهدها الدولة فى كافة القطاعات.

الجدير بالذكر أن الدكتورة أمانى قرنى إبراهيم حاصلة على دكتوراه فى مجال الفلسفة فى التربية وقد صدر لها  قراراً وزارياً يوم الأربعاء الماضى بتعيينها وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمدة عام خلفاً لهانى عنتر القائم بأعمال مدير المديرية.


محافظة المنوفية

تعليم المنوفية

محافظ المنوفية

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

المنظومة التعليمية

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