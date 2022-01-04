محافظ أسيوط يشدد على تطهير مخرات السيول وجاهزية السدود

أسيوط هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة العوائق منها أولاً بأول لمواجهة الأزمات تحسباً لأوضاع الطقس غير المستقرة ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار أو سيول محتملة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات اللازمة لذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بذلك خاصة مديرية الرى والوحدات المحلية بالمراكز والقرى للتأكد من جاهزية المخرات والسدود.

وقال المهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط أنه يتم المرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة وبحيرات التخزين بصفة دورية والوقوف على الحالة الفنية لها وتنفيذ حملات لتطهيرها وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من جاهزية المسارات لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائى، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل وتحديداً المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة، لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهاته المستمرة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية على أن يتم التنفيذ الفورى للخطة العاجلة التى وضعتها المحافظة بمشاركة كافة الأجهزة المعنية وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة فى هذا الشأن تحسباً لحدوث أى طارئ.