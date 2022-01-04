محافظ أسيوط يعتمد قرار تخصيص أرض أملاك دولة لإقامة نقطة شرطة ببنى رافع

أسيوط هيثم البدرى

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1003 متر لإقامة نقطة شرطة عليها بقرية بني رافع بمركز منفلوط لخدمة الأهالي.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030.

وافق المحافظ على على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مسلمة للوحدة المحلية لقرية بني رافع – مركز منفلوط من إدارة أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1003.20 متر ضمن القطعة 13 بحوض داير الناحية نمرة 22 زمام قرية بني رافع لإقامة نقطة شرطة عليها بمقابل انتفاع وفقًا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة وأن يتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر ويلغي التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وتعاد الأرض للمحافظة على أن يقوم جهاز أملاك الدولة بالمحافظة بإستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية قم 43 لسنة 79.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القرارات تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة حيث نسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.