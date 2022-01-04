مبادرة فى إيطاليا لتولى امرأة رئاسة الجمهورية.. ووزيرة العدل المرشح الأقوى

فاطمة شوقى

قادت الكاتبة والمفكرة الإيطالية الشهيرة داسيا ماريني ، مبادرة لتولى امرأة رئاسة الجمهورية لخلافة الرئيس الإيطالى الحالى سيرجيو ماتاريلا، الذى ينتهى فترة رئاسته فبراير المقبل، وفقا لصحيفة "اكسبريسو" الإيطالية.

وأكدت ماريني "بالنسبة لي ، إنها مسألة عدالة. نحن نمثل أكثر من نصف البلاد ، لكننا لا نحظى بأى تقدير، ولا يوجد تمثيل متساوٍ في مناصب السلطة. وهذا لا يمكن أن يستمر على هذا النحو".

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 10 مفكرين وفنانين ومغنين وكتاب معترف بهم فى عالم الثقافة الإيطالية ، شاركوا فى المبادرة للمطالبة برئيسة إيطالية، وقالوا فى بيان "نريد أن نكون واضحين: حان الوقت لاختيار امرأة". وأضافوا أن "العديد من النساء حصلن على الاحترام والثقة والتقدير في المناصب العامة ونرفض الاعتقاد بأنهن لا يملكن الكاريزما والمهارات والسلطة" للخدمة في مناصبهن.

وأوضحت الصحيفة أنه فى السبعينات نزل آلاف الإيطاليين إلى الشوارع للمطالبة بفرص أكبر وظروف اجتماعية واقتصادية أكبر للتوفيق بين الأسرة والعمل، وما زال التوق إلى المساواة اليوم في إيطاليا مجرد وهم يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وأضافت الصحيفة أن إيطاليا اليوم لديها واحدة من أسوأ فجوات الأجور بين الرجال والنساء في أوروبا ، حيث يبلغ معدل التوظيف أقل من 50٪ ، كما أن أرقام الإناث نادرة أيضًا في المناصب الإدارية ، نظرًا لأنها تمثل 28٪ مقارنة بـ 36٪ في إسبانيا ، أو 38٪ في فرنسا ، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء يوروستات.

مارتا كارتابيا..أول امرأة فى طريقها لتقود الحكومة الإيطالية

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن وزيرة العدل الإيطالية "مارتا كارتابيا" المرشحة الأقوى لتولى منصب رئيس الحكومة الإيطالية، ولا يزال المنافسة قائمة ولكن مارتا كارتابيا هى التى تعتبر الأفضل والأقوى لتصل إلى منصب رئيس الحكومة الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن تولى مارتا كارتابيا "نقطة تحول تاريخى فى إيطاليا، حيث إنها ستكون أول امرأة تقود السلطة التنفيذية فى البلاد.

من هى مارتا كارتابيا؟

ولدت فى عام 1963، هى دستورية وقانونية إيطالية، تشغل منصب وزيرة العدل الإيطالية فى حكومة ماريو دراجى منذ 13 فبراير 2021، وكانت أول امرأة تترأس المحكمة الدستورية الإيطالية فى ديسمبر 2019.

تخرجت من جامعة ميلانو فى عام 1987، وحصلت على درجة الدكتوراه فى القانون من معهد الجامعة الأوروبية فى فلورنسا عام 1993

عملت كارتابيا فى المحكمة الدستورية للجمهورية الإيطالية بين عامى 1993 و1996، وفى عام 2005، عملت فى جامعة ميلانو-بيكوكا كأستاذة لدورة "جان مونيه" حول القانون الدستورى الأوروبى.

بين عامى 2006 و2010 عملت كمستشار لوكالة الاتحاد الأوروبى للحقوق الأساسية، وفى 2 سبتمبر 2011، تم تعيينها قاضية فى المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، جورجيو نابوليتانو، وتولت مهامها فى 13 سبتمبر 2011، فى 12 نوفمبر 2014، أصبحت نائبة رئيس المحكمة، وفى 11 ديسمبر 2019، أصبحت أول امرأة تترأس المحكمة الدستورية لإيطاليا.