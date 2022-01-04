اليوم السابع
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مباحثات مصرية إيطالية فى مجال البترول والغاز..تفاصيل

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:29 ص
مباحثات مصرية إيطالية فى مجال البترول والغاز..تفاصيل منصة غاز
كتبت - مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الإيطالى الجديد بالقاهرة ميكيللى كوارونى حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى قطاع البترول والغاز من خلال الشركات الإيطالية العاملة فى مصر.

وأكد المهندس طارق الملا أن الشركات الإيطالية وفي مقدمتها شركة إينى تعد شريكاً رئيسياً لقطاع البترول، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الايطالية الكبري في صناعة البترول والغاز، وأن استثماراتها قد توسعت في مصر بشكل لافت خلال السنوات الاخيرة، لافتاً إلى حرصها على تنويع استثماراتها في مجالات متعددة.

وبحث الوزير مع السفير الايطالي الموقف الحالي لمشروعات شركة إينى الإيطالية فى مصر فى أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج للبترول والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية خاصة بعد فوز إينى فى المزايدة العالمية الاخيرة للبحث، إلى جانب التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال من خلال مجمع دمياط أحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والذي نجحت جهود قطاع البترول فى استئناف العمل به بعد توقف ٨ سنوات.

وأشار الملا إلى النموذج الناجح للتعاون المشترك في مشروعات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بالاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في هذا المجال والذي تمثله شركة غازتك المشتركة بين قطاع البترول المصري و إينى ، بما يعد اضافة نوعية مهمة لهذا النشاط في مصر.

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركات الإيطالية الاخري في مصر من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ وتمويل المشروعات الجديدة لتطوير وتوسعة مصافي تكرير البترول بالاشتراك مع شركة تكنيب وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي).

ومن جانبه أكد السفير الايطالي اعتزازه بعمل الشركات الإيطالية فى مصر وأن التعاون في قطاع الطاقة شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة وأن هذا التعاون يمثل ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر التي تهدف إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة.


البترول

الغاز

الاستثمارات

انتاج البترول

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