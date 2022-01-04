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فرنسا تعلن عن تسجيل 271,686 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:36 م
فرنسا تعلن عن تسجيل 271,686 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت فرنسا عن تسجيل 271,686 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، عن رصد متحور جديد في جنوب فرنسا، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز، وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومى، لكن المتحورات سريعة الانتشار هى التى تشغل العلماء.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.

 


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