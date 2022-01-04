اليوم السابع
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جامعة مرسيليا للأمراض المعدية تعلن رصد متحور جديد فى جنوب فرنسا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:38 م
جامعة مرسيليا للأمراض المعدية تعلن رصد متحور جديد فى جنوب فرنسا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، عن رصد متحور جديد في جنوب فرنسا، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز، وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومى، لكن المتحورات سريعة الانتشار هى التى تشغل العلماء.
 
وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.
 
كانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية قالت فى وقت سابق، أن متحور كورونا الجديد أوميكرون قد أثار التساؤلات بشأن الكيفية التى ستنتهى بها الجائحة التى ظهرت قبل أكثر من عامين.

 وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن الأوبئة تنتهى فى نهاية الأمر، حتى لو كان أوميكرون يعقّد السؤال المتعلق بموعد انتهاء وباء كورونا، إلا أن الامر لن يتحول بين عشية وضحاها، وسيتعين على العالم أن يتعلم التعايش مع الفيروس الذى لن يختفى.

 


كورونا

فرنسا

الامراض المعدية

متحور جديد

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