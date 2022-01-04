فرق طبية من الجامعات توفر خدمات الكشف والعمليات بـ3 مستشفيات بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

وفرت فرق طبية دفعت بها وزارة الصحة الخدمة الطبية من الكشف واجراء العمليات بمستشفيات العريش العام، وبئر العبد المركزي، ونخل المركزي بشمال سيناء.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه يتم توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعات تصل أسبوعيا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

أضاف الدكتور طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة مع الجامعات.