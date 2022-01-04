اليوم السابع
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طلاب وطالبات تربية نوعية كفر الشيخ يزينون المدارس بجداريات تخرجهم.. لايف

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:04 م
طلاب وطالبات تربية نوعية كفر الشيخ يزينون المدارس بجداريات تخرجهم.. لايف جانب من ابداعات الطالبات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، سعادة طالبات كلية التربية النوعية لمشاركتهم المجتمعية لتزيين جدران مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، معبرين عن البيئة وتاريخ المحافظة والمهن التي  يمتهنها أهالي المحافظة.

قالت الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية، مشاركة الطالبات جاءت تنفيذا لأوجه التعاون بين الجامعة برئاسة والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة ، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب لشئون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، بالمشاركة المجتمعية لتزيين المدارس.

وأضاف مينا ممدوح لبيب مدرس التربية الفنية بمدرسة الشهيد رياض الثانوية، تم توفير كافة الامكانيات للطالبات، لتصميم الجداريات، وتم اختيار الرسومات التي تعبر عن بيئة المحافظة وتاريخ المحافظة، مؤكداً أن مدير المدرسة وفر كل المواد لتصنيم الجداريات.

وأكد الدكتور أحمد حجازي مدير مدرسة الشهيد رياض الثانوية، أنه يوجه الشكر لكل المشاركين في الجداريات والتي أظهرت بالمدرسة بالشكل المميز، مشيراً إلى أنه تم  تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة، وحمد عبدالله، وكيل الوزارة، بتوفير كل السبل للطالبات لتنفيذ مشروعات تخرجهن.

جانب من ابداعات الطالبات
جانب من ابداعات الطالبات

 


كفر الشيخ

تربية نوعية

محافظة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

طالبات

جداريات

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