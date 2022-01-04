ضبط 6 أطنان لحوم وأسماك فاسدة فى حملات على الأسواق والمحال بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 6 أطنان لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال الحملات التى تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال الجزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار راشد إلى أن الحملات الرقابية خلال أول أيام العام الجديد تمكنت من ضبط 2 طن لحوم ومصنعاتها ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك بثلاجة ومفرمة ومخزن بمركز ومدينة كرداسة وبحى الطالبية.

وفى نفس الإطار قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 22 محضرا حيال المخالفين مع متابعه مجهودات ضبط المخالفين لضمان سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تحصين 18924 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية.