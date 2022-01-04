رفع 1500 حالة إشغال وتعديات للمحال والمقاهى والمنشآت التجارية بالجيزة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة حمله مكبرة بحي بولاق الدكرور لرفع الاشغالات والتعديات للمحال والمقاهي وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق ، لليوم الثاني على التوالي، لإعادة الانضباط بشوارع بولاق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن الحملات بصفة دوريه بنطاق الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الأشغال والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالمحال العامة والورش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وبالتعاون مع الاجهزة الامنيه بتحقيق الانضباط بشوارع كفر طهرمس والعشرين والمساكن حيث أسفرت عن رفع 1500 حاله اشغال للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية شملت إستاندات وعربات وفاترينات لباعه جائلين وثلاجات وكراسي وترابيزات بالاضافه الي ضبط ومصادرة 350 شيشة من المقاهي التي تقدمها بالمخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق.