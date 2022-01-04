اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:33 م
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ضبط 217 حالة إشغال ومضبوطات خلال حملة بالسوق السياحى فى أسوان

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:50 ص
ضبط 217 حالة إشغال ومضبوطات خلال حملة بالسوق السياحى فى أسوان حملات رفع الإشغال بالسوق السياحى فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت السوق السياحي القديم، وأسفرت الحملة عن إزالة 217 حالة إشغال ومضبوطات متنوعة شملت إستاندات وفاترينات وطرابيزات وكراسى.

كانت الحملة بقيادة نواب رئيس المدينة ، ولجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وحى غرب وبمشاركة شرطة المرافق.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والمخالفات من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى والارتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

 

 


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