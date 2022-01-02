إزالة إشغالات وتعديات من الميادين والشوارع خلال حملة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرت مديرية أمن الجيزة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع العامة بأنحاء المحافظة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، وأسفرت الحملة التي استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وإمبابة، والوراق، والمنيرة الغربية، عن تحرير وإزالة 210 مخالفة تعدي وإشغال طريق خاصة بمقاهي ومحلات تجارية، وباعة متجولين،وعربات لبيع الفاكهة، بالإضافة إلى إزالة استاندات وحواجز حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ قرار بشأنها من جانب الجهة المختصة،وأخطرت النيابات للتحقيق. وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.