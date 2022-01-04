اليوم السابع
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ضبط موظفى حى بكفر الشيخ مكن مواطن من بناء عقار مخالف

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:12 م
ضبط موظفى حى بكفر الشيخ مكن مواطن من بناء عقار مخالف حملات أمنية _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من ضبط (موظفين بمجلس إحدى المدن بكفر الشيخ) لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتربيح مالك العقار لعدم قيامهما بإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة المشار إليها.


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عقار مخالف

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