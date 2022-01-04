رئيس أكاديمية البحث العلمى: خطة كاملة للتطوير بمجال صناعة الفضاء فى مصر

ماجد تمراز

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن وكالة الفضاء المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لديهما خطة لتطوير في مجال صناعة الفضاء، مشيرا إلى أنه جرى تسليم أقمار صناعية تعليمية لبعض الجامعات، ضمن حلقة من سلسلة المشروعات بالخطة التي تدعم تنفيذها أكاديمية البحث العلمي.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هذا المشروع سبقه مشروع آخر، تضمن إطلاق قمرين عام 2019 وكانا تصنيعا محليا، ودعمته أكاديمية البحث العلمي، وهناك مشروع ثالث يتم حاليا عن المشاركة في تصنيع قمر صناعي إفريقي لأهداف متعلقة بالتغيرات المناخية".

وقال الدكتور محمود صقر: "مصر أنشأت وكالة الفضاء المصرية، وستستضيف وكالة الفضاء، ولدينا إمكانيات في الجامعات المصرية، ولكننا نرغب في بناء قدرات وكفاءات جيل جديد من شباب المهندسين والمتخصصين في صناعة الفضاء، وبالتالي وكالة الأنباء المصرية تبنت مشروعا تعليميا لتعليم الطلاب والخريجين، على تصنيع محلي للأقمار الصناعية، وتم الانتهاء من تصنيع 3 أقمار صناعية تعليمية، وتسليمهم لجامعات عين شمس وحلوان وأكاديمية النقل البحري، والمشروع سيغطي كل الجامعات المصرية بنهاية العام الجاري".