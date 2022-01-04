دراسة تكشف فوائد تناول البروتينات النباتية للنساء

كتبت مروة هريدى

البروتين النباتي مفيدًا للغاية خاصة بالنسبة للنساء، فقد يقلل من خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والوفاة المرتبطة بالخرف لدى النساء الأكبر سنًا، وأشار البحث إلى أن النساء بعد سن اليأس اللائي لديهن أكبر كمية من البروتين النباتي كان لديهن خطر أقل بنسبة 9 في المائة للوفاة من جميع الأسباب، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21 في المائة، وفقًا لما ورد بتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا يقول البحث

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، قام الباحثون بتحليل البيانات من أكثر من 100 ألف امرأة بعد سن اليأس تتراوح أعمارهن بين 50 إلى 79 عامًا، اللائي شاركن في الدراسة بين عامي 1993 و1998، وتمت متابعتهن حتى فبراير 2017، وفي الوقت الذي سجلوا فيه الدراسة، أكملت المشاركات استبيانات حول نظامهن الغذائي توضح بالتفصيل عدد المرات التي أكلن فيها البيض ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والمحار والبروتينات النباتية مثل التوفو والمكسرات والفاصوليا والبازلاء.

خلال فترة الدراسة، حدثت 25976 حالة وفاة (6993 حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، و7516 حالة وفاة بسبب السرطان، و2734 حالة وفاة بسبب الخرف).

لاحظ الفريق مستويات وأنواع البروتينات التي أبلغت النساء عن استهلاكها خلال فترة الدراسة، وقسموها إلى مجموعات لمقارنة من تناول أقل أو أكثر من البروتينات، وجد الفريق أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة مرتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 20٪، بينما بلغت النسبة 12 في المائة فقط لمن استهلك اللحوم والبيض ومنتجات الألبان غير المصنعة، 24 و 11 في المائة من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على التوالي.

استبدال البروتين الحيواني

لاحظ الباحثون أن استبدال إجمالي اللحوم الحمراء أو البيض أو منتجات الألبان بالمكسرات كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12٪ إلى 47٪ من جميع الأسباب اعتمادًا على نوع البروتين الذي تم استبداله بالمكسرات.



البروتين النباتى