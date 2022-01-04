اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:38 م
أكرم القصاص
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حى وسط بالإسكندرية يزيل أجزاء خطرة من عقار حفاظا على سلامة المواطنين

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:10 م
حى وسط بالإسكندرية يزيل أجزاء خطرة من عقار حفاظا على سلامة المواطنين إزالة الأجزاء الخطرة من العقار
الإسكندرية أسماء على بدر

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شن حى وسط بالإسكندرية حملة لإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من عقار 20 شارع سيدى محرز- العطارين حماية للأرواح والممتلكات، وذلك بقيادة عزة سعد رئيس حى وسط.

 

وتلقى الحى بلاغا يفيد أن العقار آيل للسقوط وبه أجزاء منهارة وخالى من السكان، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء داخل العقار، ووجود خطورة على العقار المجاور، وتم التوجيه بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والآيلة للسقوط، والتى تمثل خطورة داهمة على المارة، بمعرفة مقاول الإزالة التابع للحى، وتحت إشراف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بمشاركة يحيى زكريا سكرتير عام الحى، وإدارات الأزمات، المتابعة ،والمبانى والمشروعات وجارى المتابعة.


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