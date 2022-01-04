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جنايات طنطا تحيل أوراق 4 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهم للمفتى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:49 م
جنايات طنطا تحيل أوراق 4 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهم للمفتى مجمع محاكم طنطا - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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قضت محكمة جنايات طنطا، فى القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021، والمتهم فيها 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على الشاب "أمير ف" ضحية البلطجة بطنطا وطعنه حتى فارق الحياة، بإحالة أوراقهم للمفتى.

 

وكان شاب لقى مصرعه، إثر إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته على يد عاطلين بسبب خلافات سابقة بينهم، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وضبط المتهمين.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعى "ا. ف" 25 سنة لمستشفى طنطا الجامعى جثة هامدة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين المتوفى وعاطلين لخلافات سابقة بينهم، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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