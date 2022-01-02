اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 08:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل قضية الاعتداء على شاب فى طنطا وطعنه حتى الموت إلى 4 يناير

الأحد، 02 يناير 2022 08:26 م
تأجيل قضية الاعتداء على شاب فى طنطا وطعنه حتى الموت إلى 4 يناير محكمة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية في القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021، والمتهم فيها 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة بطنطا وطعنه حتى فارق الحياة بالتأجيل لـ4 يناير.
 
 
وكان شاب لقي مصرعه، إثر إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته على يد عاطلين بسبب خلافات سابقة بينهم، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وضبط المتهمين.
 
وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعي ا.ف 25 سنة لمستشفى طنطا الجامعى جثة هامدة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين المتوفى وعاطلين لخلافات سابقة بينهم، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 

مصرع شاب

محاكمة

طنطا

الغربية

اخبار الغربية

اخبار الحوادث

طعن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة