تأجيل قضية الاعتداء على شاب فى طنطا وطعنه حتى الموت إلى 4 يناير

الغربية محمد طارق

قضت محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية في القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021، والمتهم فيها 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة بطنطا وطعنه حتى فارق الحياة بالتأجيل لـ4 يناير.

وكان شاب لقي مصرعه، إثر إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته على يد عاطلين بسبب خلافات سابقة بينهم، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وضبط المتهمين.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعي ا.ف 25 سنة لمستشفى طنطا الجامعى جثة هامدة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين المتوفى وعاطلين لخلافات سابقة بينهم، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.