تاس: لقاح كورونا بالبخاخ الأنفى يحمى من أوميكرون وطرحه خلال 4 أشهر

كتبت أمل علام

كشف ألكسندر جينتسبيرج، مدير مركز جماليا Gamalya، أن لقاح كورونا على شكل بخاخ بالأنف سيتم تسويقه خلال من 3-4 أشهر، موضحا، إنه سيكون فعالًا ضد سلالة فيروس كورونا اوميكرون Omicron

وأضاف ألكسندر جينتسبيرج مدير مركز جماليا لوكالة تاس، أن لقاح الأنف ضد عدوى فيروس كورونا الجديد سيكون متداولا للمدنيين الروس في غضون من 3-4 أشهر، موضحا أنه سيكون فعالًا ضد سلالة فيروس أوميكرون الجديدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأوضح، أن "الاختبارات المعملية تظهر أن لقاح فيروس كورونا سبوتنيك Sputnik V يقي من سلالة اوميكرون Omicron في شكل الحقن العادي، وسيكون بالتأكيد فعالًا في شكل الأنف".

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، أصدرت وزارة الصحة الروسية، في أكتوبر 2021 ، تفويضًا بالموافقة لمركز جماليا بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا على شكل بخاخ للأنف.

وأشارت الوكالة الى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع في روسيا بمقدار 16343 يوم الأحد الماضى إلى 10554309، حسبما أفاد مركز الأزمات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا يوم الاثنين.

أظهرت أحدث الأرقام أن عدد الحالات النشطة، أي المرضى الذين يخضعون حاليًا للعلاج الطبي من فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء روسيا ، انخفض إلى 694880 حالة.