بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 960 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا

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أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي (EIF) ومجموعة (BBVA) المصرفية متعددة الجنسيات تقديم أكثر من 960 مليون يورو لتمويل استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا ودعم رأس المال العامل واحتياجات السيولة، وكذلك تغطية قيود الاستثمار للشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) المتضررة من جائحة كورونا.

وقال ريكاردو مورينيو فيليكس نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن التمويل يأتي في إطار خطة صندوق الضمان الأوروبي والذي وافق عليه المجلس الأوروبي كجزء من حزمة إجراءات الاتحاد الأوروبي البالغة 540 مليار يورو، لمعالجة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.

وأضاف أن تعاون البنك مع مجموعة BBVA يعزز أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي في السوق الإسبانية لتلبية ودعم الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة BBVA يعملان معًا منذ أكثر من 30 عامًا، حيث وقعا أكثر من 140 عملية ووفرا أكثر من 4.5 مليار يورو من التمويل المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة في 17 دولة.