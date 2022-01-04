بنك الاستثمار الأوروبى يساهم فى تمويل تحديث القطارات الخضراء بألمانيا

كتبت: هناء أبو العز

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن تقديم قرض استثماري بقيمة 95 مليون يورو، بالإضافة إلى حوالي 70 مليون يورو من KfW IPEX-Bank، وما يصل إلى 34 مليون يورو من NordLB ضمن مشروع النقل الأخضر لتطوير وشراء أحدث القطارات لتمويل مشروع السكك الحديدية بمرفق توصيل أوروبا للنقل والذي يفي بشكل كامل بأهداف المناخ والاستدامة للبنك الأوروبي .

وأشاد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول - في بيان اليوم - بمشروع النقل الأخضر النموذجي في ألمانيا ، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو ترسيخ النقل الإقليمي المحايد للكربون في المنطقة المحيطة ببرلين والتحول إلى استخدام السكك الحديدية بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والازدحام الناجم عن استخدام وسائل النقل الخاصة .

من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية للنقل، أدينا فاليان، إن الحلول المستدامة مثل خطوط السكك الحديدية الإقليمية المبتكرة تجمع بين استخدام خطوط الاتصال العلوية وطاقة البطارية في جعل النقل بالسكك الحديدية في أوروبا أكثر استدامة ، كما تؤكد تأثير مثل تلك المبادرات في تحقيق أهداف المناخ من خلال الجمع بين قروض بنك الاستثمار الأوروبي وصناديق تسهيل ربط أوروبا .

يذكر أن تمويل النقل الإقليمي بالسكك الحديدية في ألمانيا يتم بشكل مشترك من قبل الولايات الفيدرالية. ومن المقرر أن تدخل القطارات الجديدة الخدمة في ديسمبر 2024، وفقا لبيان بنك الاستثمار الأوروبي.