اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:06 م
أكرم القصاص
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الهند: ارتفاع إجمالي الإصابات بالمتحور أوميكرون إلى 1892

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:28 م
الهند: ارتفاع إجمالي الإصابات بالمتحور أوميكرون إلى 1892 كورونا في الهند
أ ش أ

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أفادت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد إلى 1892 إصابة.
 
وأظهرت بيانات وزارة الصحة - وفقا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية - أن 23 من ولايات البلاد سجلت إصابات بالمتحور الجديد، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في ولاية "ماهارشترا" بواقع 568 إصابة تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 382 إصابة.
 
وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت - في وقت سابق من اليوم - تسجيل 37 ألفا و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 124 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضة.

المتحور أوميكرون

أوميكرون

الهند

كورونا في الهند

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