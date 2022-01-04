المتحدث باسم منتدى شباب العالم: الإقبال على التسجيل للمشاركة فاق كل التوقعات

إبراهيم حسان

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن الإقبال الشبابي على التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى التى تقام فى مدينة شرم الشيخ، خلال الأسبوع المقبل فاق كل التوقعات، حيث تقدم أكثر نصف مليون شاب من 196 دولة في العالم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأعداد النهائية المشاركة بالمنتدى خلال الفعاليات.

وأضافت سارة بدر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة": "حريصون على التنوع فى الفعاليات، وتلاشى قيود جائحة كورونا، وتنظيم المنتدى فى ظل جائحة كورونا أكبر تحدى".

وكشفت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، تفاصيل إطلاق التطبيق الإلكترونى الذى يحمل اسم منتدى شباب العالم، مشددة على أنه سيتيح الأجندة الخاصة بالمنتدى وورش العمل والمتحدثين وكل فعاليات المنتدى.

وأشارت إلى أن التطبيق الإلكتروني يتيح خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم، كما يرسل التطبيق بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش.

وذكرت سارة بدر، أن المنتدى سيتضمن جلسة كاملة حول تغيرات المناخ، وما بعد جائحة كورونا، وتأثيره المختلفة، وسيتم استعراض الأفكار الشبابية المتاحة للتكاتف وكمواجهة تلك التغيرات، معقبة: "نحرص على تنوع فعاليات المنتدى وألا تكون جائحة كورونا عائقًا".