اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:08 م
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الفريق المعالج للرئيس البرازيلي يستبعد إخضاعه لعمل جراحى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:05 م
الفريق المعالج للرئيس البرازيلي يستبعد إخضاعه لعمل جراحى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
وكالات

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أعلن الفريق الطبي المعالج للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في أحد مستشقيات ساو باولو يوم الثلاثاء، أن الرئيس لن يخضع لعمل جراحي.

وأدخل بولسونارو المستشفى يوم الاثنين بسبب انسداد معوي، المشكلة التي ورد في بيان المستشفى أنها عولجت.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس البرازيلي اتباع نظام غذائي خاص، وليس هناك موعد متوقع بعد لخروجه من المستشفى.

ونشر بولسونارو مؤخرا أول صورة له من المستشفى لطمأنة مؤيديه وكتب على "تويتر" "أنه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول غداء أمس الأحد، ووصل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح الاثنين حيث تم إخضاعه للفحوصات اللازمة".

وتابع: "سأخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، لاحتمال إجراء جراحة بسبب انسداد داخلي في منطقة البطن".

يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها بولسانارو خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، وخضع لحوالي 6 عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كانت آخرها في يوليو 2021.

 

البرازيل

جايير بولسونارو

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ساو باولو

الوضع الصحي لبولسونارو

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