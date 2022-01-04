الصحة العالمية: أوميكرون يبقى فى الحنجرة ولا يصل إلى الرئة

كتب سمير حسنى

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن الدراسات تشير إلى أن متحور أوميكرون يبقى فى الحنجرة ولا يصل إلى الرئة، داعية لبذل أقصى الجهود حتى لا تنهار المنظومة الصحية العالمية.



وردا على سؤال حول وصول العالم إلى ذروة وباء كورونا، أجابت متحدثة الصحة العالمية في تصريحات تليفزيونية: لا نستطيع القول إننا وصلنا إلى ذروة انتشار الوباء".



وصباح اليوم، أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، عن رصد متحور جديد في جنوب فرنسا، وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومى، لكن المتحورات سريعة الانتشار هى التى تشغل العلماء.



وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.



كانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قالت فى وقت سابق، أن متحور كورونا الجديد أوميكرون قد أثار التساؤلات بشأن الكيفية التى ستنتهى بها الجائحة التى ظهرت قبل أكثر من عامين.



وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن الأوبئة تنتهى فى نهاية الأمر، حتى لو كان أوميكرون يعقّد السؤال المتعلق بموعد انتهاء وباء كورونا، إلا أن الأمر لن يتحول بين عشية وضحاها، وسيتعين على العالم أن يتعلم التعايش مع الفيروس الذى لن يختفى.