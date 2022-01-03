أسوشيتدبرس: أوميكرون يثير تساؤلات بشأن كيفية انتهاء وباء كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن متحور كورونا الجديد أوميكرون قد أثار التساؤلات بشأن الكيفية التى ستنتهى بها الجائحة التى ظهرت قبل أكثر من عامين.

وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن الأوبئة تنتهى فى نهاية الأمر، حتى لو كان أوميكرون يعقّد السؤال المتعلق بموعد انتهاء وباء كورونا، إلا أن الامر لن يتحول بين عشية وضحاها، وسيتعين على العالم أن يتعلم التعايش مع الفيروس الذى لن يختفى.

وصحيح أن أوميكرون يسبب ارتفاعا هائلا غير مسبوق فى الإصابات ويسبب الفوضى فى الوقت الذى يعانى فيه العالم المرهق بالفعل، من أجل وقف الانتشار مجددا. إلا أنه فى هذه المرة، لم يبدأ العالم من الصفر.

فاللقاحات توفر حماية قوية من المرض الخطير، حتى وإن لم تكن تمنع بشكل دائما الإصابة الخفيفة. ولا يبدو أن أوميكرون قاتلا مثل المتغيرات السابقة، وهؤلاء الذين ينجون منه سيحظون بقدر من الحماية الجديدة ضد بعض الأشكال الأخرى من الفيروس التى لا تزال موجودة، وربما من المتحور القادم أيضا.

لكن أوميكرون هو تحذير بشأن ما سيظل يحدث ما لم يكن هناك جدية بشأن إنهاء الامر، بحسب ما يقول خبير الأمراض المعدية بجلية الصحة العامة بجامعة يال د. ألبرت كو.

ويوضح كو أن كوفيد سيظل بالتأكيد معنا إلى الأبد، ولن نصبح قادرين أبدا على القضاء عليه أو إنهاء، لذا علينا أن نحدد أهدافنا.

وفى مرحلة ما، ستحدد منظمة الصحة العالمية، عندما تهدا إصابات كورونا فيها بشكل كاف أو على الأقل حالات الاستشفاء والوفيات، لتعلن أن الوباء انتهى رسميا. وليس واضحا ما ستكون عليه تلك العتبة هذه المرة.

لكن حتى عندما يحدث هذا، ستظل بعض المناطق بالعالم تعانى، لاسيما الدول الأقل دخلا التى تفتقر للقاحات والعلاجات، بينما سينتقل جزء آخر بسهولة أكبر إلى ما يسميه العلماء الحالة المتوطنة، بمعنى انتشار للمرض فى بعض المناطق.