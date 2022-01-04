السيطرة على حريق نشب بمصنع مراتب فى كفر العرب بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية من السيطرة علي حريق نشب في مصنع مراتب بقرية كفر العرب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات ، وكادت النيران أن تمتد للعمارات المجاورة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع مراتب بقرية كفر ألعرب التابعة لمركز كفر الزيات، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه بعد أن استمر أكثر من ثلاث ساعات، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكانت شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حادث سقوط شرفة منزل في الطابق الثالث، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وذلك أثناء وقوفهما بها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى.

ومن جانبه تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن كثب، حادث انهيار بلكونة العقار الكائن بشارع الحبال بمدينة كفر الزيات، والذى يتكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية وملك ورثة " م. م. ا" حيث أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة أطفال، وهم " ص. خ. ع " 6 سنوات مصاب، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة تحت الملاحظة، "ا. خ. ع " 12 سنة، وتم خروجه " س. ط. ع " 6 سنوات، وتم خروجه أيضا بكدمات خفيفة وعلى الفور وجه المحافظ بتعيين حراسة على المنزل وإخلائه لحين معاينته من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.