إصابة 3 أطفال إثر سقوط شرفة منزل فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حادث سقوط شرفة منزل في الطابق الثالث، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وذلك أثناء وقوفهما بها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى.

ومن جانبه تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن كثب، حادث انهيار بلكونة العقار الكائن بشارع الحبال بمدينة كفر الزيات، والذى يتكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية وملك ورثة " م. م. ا" حيث أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة أطفال، وهم " ص. خ. ع " 6 سنوات مصاب، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة تحت الملاحظة، "ا. خ. ع " 12 سنة، وتم خروجه " س. ط. ع " 6 سنوات، وتم خروجه أيضا بكدمات خفيفة وعلى الفور وجه المحافظ بتعيين حراسة على المنزل وإخلائه لحين معاينته من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.